USKUMATU VIDEO «Sõpra peab hoidma!» Kodukass juhatas ilvese oma koduhoovi

21. oktoobri öösel jäi Vasalemma kandis rajakaamerasse hetk, kui kodukass juhatab metskassi oma koduhoovi. «Pigem on see haruldane, sest meile on teada varasemalt pigem juhtumid, kus nad nii hästi läbi ei saa, räägib Eesti Jahimeeste Seltsi pressiesindaja Andra Hamburg.