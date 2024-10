«Ma näen su häält» hooaja viimases saates panevad oma vaistu proovile kaks säravat külalisnõunikku

Lea Jaanimaa ja Rene Tikk on tegusad elukaaslased, kes jagavad kirge reisimise, tantsimise ja ühiste tööprojektide vastu. Lea on kirjanik ja inseneriharidusega Rene töötab tehases tootmisdirektorina. Hiljuti alustasid nad väljakutseterohket projekti – Järvamaal asuva, paarkümmend aastat kasutuseta seisnud maamaja taastamist. Kuigi töö on mahukas ja keeruline, on nad veendunud, et suudavad koos kõigist raskustest üle saada. Võidu korral plaanivad nad investeerida auhinnaraha just sellesse renoveerimisprojekti.

Foto: Kanal 2

Saates seisavad nad silmitsi värvikate tegelastega, kelleks on Ämmaemand, Liikumisõpetaja, Päevikupidaja, Retrofänn, Tarkvaratestija, Pereõde ja Äärekaitsja. Igaüks neist üritab varjata tõde oma laulmisoskuse kohta. Arvajate ülesanne on elimineerida teesklejad ja jätta lõppmänguks alles tõeline laulja, kelle duett laulva külalisnõunikuga toob neile auhinnaks 2024 eurot.

Nagu ikka, jagavad oma ekspertarvamusi nõunikud, kelleks on sel korral püsiliikmetena Estoni Kohver, Evelin Võigemast ja Kristel Aaslaid. Nendega liitub ka armastatud laulja Koit Toome, kes on saates juba teist korda. Esimesel hooajal esitas ta duetivoorus oma hittloo «Mälestused» koos tõelise lauljaga. «Lõppvoor on alati põnev, sest kunagi ei tea, kas laval on tõeline laulja või mitte,» ütleb Toome ja lisab, et kui duetipartner peaks sel korral viisipidamisega hätta jääma, võib sellest kujuneda veelgi meeldejäävam etteaste.

Teine külalisnõunik on Romi Hasa, kes astub juba järgmisel pühapäeval Kanal 2 ekraanile uue ja originaalse suursõu «Minu elu viis» saatejuhina. «Mul on hea meel, et Koit on siin – see tähendab, et mina ei pea laulma,» naljatleb Hasa. Toome vastab, et kuulaks siiski hea meelega, kuidas Romi duetti laulaks. Hasa jätaks selle võimaluse järgmiseks korraks. Saates «Ma näen su häält» on tema strateegiaks jälgida osalejate kehakeelt ja nende lavalist olekut isegi siis, kui nad parasjagu ei räägi. «Väga huvitav saab olema!» lubab Hasa.

Kas nõunike terav silm ning Lea ja Rene vaist viivad nad võidule, selgub juba sel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2 saates «Ma näen su häält».