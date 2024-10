VIDEOREPORTAAŽ «Ainult jakk maksis juba 2600 eurot...» Kodumaised staarid paljastavad moenädala riietuste hinnad ning inspiratsiooniallikad

Sel nädalal toimub Kultuurikatlas moesõpradele suunatud üritus ehk Tallinn Fashion Week, mida väisavad ka kodumaised staarid, kes on selga pannud oma kõige vingemad outfit'id. «Kõige hinnalisem on mul vist see jakk, mis on Rick Owensi looming,» jagab eurolaulik Alika Milova ning avaldab, kes on tema inspiratsiooniallikas moemaailmas.