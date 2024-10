ELU25 Juku-Kalle Raid: meil rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi!*

Riigikantselei tellis mõni aeg tagasi avaliku seire uuringu, mis sedastas üsna üheselt: Venemaa algatatud sõda Ukrainas EI MÕISTA HUKKA 38 protsenti Eestis elavatest Vene kodanikest ja 52 protsenti määratlemata kodakondsusega isikutest. Lisaks hiilib põue alati teatud kahtlus, kui siirad on Venemaa kodanikud Eestis. See protsent võib olla kõvasti suurem.

See näitab primi-futu tasemel, kuidas Venemaa kodanikud meelisklevad, ehkki Läänemets teeb näo, et ei jaga siinkohal üldse matsu. Jagab küll, aga häälekesi tahaks ka.

Imelikud "inimõigused"

Tuletame meelde, et mitmetes riikides on Venemaa korraldanud Vene kodakondsuse jagamise kampaaniaid. Ka Eestis. Selle punamedali teine pool on teadagi mis: Venemaa on ammu kuulutanud, et kavatseb seista oma kodanike õigusite eest "lähivälismaal" ning kaitsta kõigiti oma kodanike huvisid.