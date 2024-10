TUNNED ÄRA? Need kolm tähemärki elavad kõige kirglikumalt

Kui inimene on loomult kirglik, voolab seda energiat kõigesse, mida ta teeb. Loomulikult on ta ka kirglik armastaja ja partner, aga mitte ainult. Ta eelistab teha kõike kas täie südamega või siis üldse mitte. Kui miski on temas kire äratanud, panustab ta endast kõik ning on peatamatu.