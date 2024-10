Duo 3 ekraanil stardib ülimenukas krimisari «Chicago politseijaoskond»: draamat jagub ka kulisside taha

2017. aastal sattus sari skandaali keskmesse, kui Beghet süüdistati ebasündsas käitumises võtteplatsil. Kaasnäitlejad ja võttemeeskond kurtsid tema äkilise meelelaadi ja karmi suhtlemisviisi üle, mis tõi kaasa mitmeid kaebusi. Beghe vabandas avalikult ja tunnistas, et on oma vigu teadvustanud: «Olen teinud vigu ja püüan olla parem meeskonnakaaslane.» Kuigi skandaal raputas mõnevõrra sarja mainet, ei vähendanud see selle populaarsust – Hank Voighti jäik õiglusvõitlus jätkab endiselt vaatajate ekraanide ette meelitamist.

Sarja edu kinnitab ka IMDb reiting 8,1/10, mis näitab, et politseisari on hinnatud mitte ainult Ameerikas, vaid üle maailma. Lisaks on «Chicago politseijaoskond» pälvinud mitmeid tunnustusi ja auhinnanominatsioone, mis kinnitavad selle tugevat positsiooni krimisarjade seas.

«Chicago politseijaoskond» Foto: Duo3

Süžee keerleb Chicago kõige ohtlikumate kurjategijate ümber, keda püüab peatada politsei eliitüksus. Sarja edu on tihedalt seotud politseitöö autentsuse ja linnaelu realistliku kujutamisega. Produtsent Dick Wolf on rõhutanud, et nende eesmärk on näidata Chicago linna sellisena, nagu see tegelikult on – karm, keeruline ja halastamatu. Sarja tegevuspaigad ja sealne olustik viivad vaatajad otse sündmuste keskmesse.

Sarjas säravad sarjas ka teised tuntud näitlejad, nagu Marina Squerciati, Jesse Lee Soffer ja Patrick John Flueger. Lisaks püsinäitlejatele on sarjas hooaegade jooksul kaasa löönud ka mitmed tuntud külalisstaarid nagu Paul Adelstein («Prison Break»), Billy Burke («Videvik»), Wil Traval («Jessica Jones») ja Michael Beach («Anarhia pojad») ja mitmed teised.

Sari on tihedalt põimunud teiste Dick Wolfi menukate seriaalidega, nagu «Chicago Fire» ja «Seadus ja kord: Eriüksus,» pakkudes vaatajatele võimalust kohata tuttavaid tegelasi ja seoseid, mis muudavad sarja jälgimise veelgi põnevamaks.

«Chicago politseijaoskond» alustab Duo 3 ekraanil kolmapäeval, 23. oktoobril kell 19.05.