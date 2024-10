FOTOD JA VIDEO Faktikontroll: kas vastab tõele vihje, et Tartu linna varjupaiga duširuumid on lukus?

«Varjupaigas on duširuumi uks lukus ja inimesed ei saa pesta,» väidab Elu24 toimetusele kõne teinud tartlane. «Varjupaigas on prussakad, inimesi hoitakse seal luku taga ega lubata välja, magada tuleb maas, ennast pesta ei saa, seal on vaid lärmavad joodikud...» – sellised vihjed jõuavad ikka ja jälle toimetuse postkasti. Et välja selgitada, kas see kõik ka tõele vastab, käisime varjupaigas kohapeal sealsete elamistingimustega tutvumas.