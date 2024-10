FOTOD Tallinlasele hakkasid kaupluses silma pilkupüüdva nimega tooted: huvitav, miks selline nimi

Tallinnas Järve Selverit külastanud mehe pilku püüdsid tekikotid ja padjapüürid, mille hinnasildil on suurelt kirjas Valhalla Vanilla. «Valhallal on Skandinaavia mütoloogias väga kindel tähendus. Valhalla ehk langenud sõdurite saal, mis on Skandinaavia mütoloogias sõja- ja nõidusejumala Odini saal, kuhu toodi kangelaslikult surnud sõdurid ja teised Odini lemmikud sööminguid ja joominguid nautima,» ütleb mees.

«Usuti, et Valhallasse lähevad pärast surma need viikingid, kes on surnud väärikalt, see tähendab lahingus, mitte vääritult ehk voodis,» lisab ta imestades, et voodipesu tootja on oma brändile just sellise nime valinud.