PÄEVAHOROSKOOP 23. oktoober: Neitsi on julge ja enesekindel, Kalad kipuvad oma võimeid üle hindama

Kui sinu töö on loominguline, sujub see suurepäraselt, kui aga pead praktilisi ja punktuaalseid asju ajama, tekib närvipinget. SÕNN

Algamas on periood, mil partnerlussuhted tähelepanu keskmesse tõusevad. Kui vajad armastust, siis ole valmis seda ka jagama! KAKSIKUD

Elu pole mäng, praegu on õhus nii mõnigi teema, mida tuleb võtta tõsisemalt, kui sulle meeldiks. Oled sunnitud vastutama. VÄHK

Tasub julgelt unistada ja ühtlasi tegutseda selle nimel, et need unistused ellu viia. Pole välistatud, et mõni sinu salasoov täitub.



LÕVI