Urmas E. Liiv kinodesse jõudvast šokeerivast filmist: kel närvid vastu peavad, minge vaatama!

Kahtlane roheline seerum muudab õudusfilmis mängiva Demi Moore'i nõnda vastikuks, et inimesed üle maailma lahkuvad filmi ajal kinosaalidest. Kuu aega tagasi kirjutas keegi Redditis, et «seansi alguses oli saalis 12 inimest. Kui film lõppes, oli inimesi järel vaid viis.» Ka Daily Mail vahendab, et britid ei suuda võigaste stseenide tõttu filmi vaadata.