Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat valla juhtivtöötajast Tauri Oleskist: tal on tahe võlad tagasi maksta

Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat leiab, et kui inimene on eksinud, tuleb talle anda uus võimalus. Kuigi «Kuuuurija» saates välja tulnud tõsiasi, et vallavalitsuse haldusosakonna juhatajana ametis olev Tauri Olesk on paljudele alltöövõtjatele võlgu, oli jahmatav ka vallavanema jaoks, jääb töösuhe Oleskiga kestma.