SODIAAGISOSINAD Nädalalõpp võib tuua üllatusi ja värskeid tuuli

Soovitused nädalaks

See kaart tuli ütlema seda, et sa ei ole üksinda, kuigi nii võib tunduda eriti just eesoleval esmaspäeval, mil Veenus jõuab kvadraati Saturniga, aga tegelikult see päris nii ei ole. See viitab eriti just naiste toetusele või toetusele naiste teemades.