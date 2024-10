IDÜLLILINE KOHT Kohtutäitur pani müüki kümnetele alltöövõtjatele võlgu jäänud ehitusettevõtja Tauri Oleski maja

Elu24 toimetusele laekus vihje, et kümnetele ehitusettevõtetele võlgu olev Tauri Olesk on müüki pannud oma Harjumaal Lääne-Harju vallas asuva ruumika palkmaja. Kinnisvaraportaalis kv.ee avaldatud kuulutuses küsitakse 138,7 ruutmeetrise nelja toaga maja eest 385 000 eurot. Hoone on ehitatud 2009. aastal, krundi kogupind on 3000 ruutmeetrit.