STIILSELT KUULE? Prada esitles skafandrit, millega astronaudid uuele missioonile lendavad

Lorenzo Bertelli, Prada grupi turundusjuht, ütles, et koostöö Axiom Space'iga peegeldab Prada kaubamärgi vaimu ning ta on ülimalt uhke tulemuse üle. Ta usub, et on sellega suurepäraselt edasi kandnud oma vanemate visiooni Pradast. «See oli alles esimene samm pikaajalises koostöös Axiom Space'iga. Oleme jaganud oma teadmisi materjalide, nende funktsioonide ja õmblustehnikate kohta ning oleme ka ise palju õppinud. Olen kindel, et jätkame uute väljakutsetega.»