VIDEO Sindi Rockil üles astunud bänd Sibyl Vane pakkus väikesele fännile kustumatu mälestuse

Üheskoos esitati lugu «Duchess». «Praegu kirjutades on raske neid hetki sõnadesse siia panna. See oli selline hetk, kus sa tunned end äärmiselt elusana, sest saad aru, et sa ei mõtle ainult iseendale, vaid millelegi suuremale. Kui saalitäis rahvast pärast lugu selle väikese poisi nime skandeeris, oli see lihtsalt nii äge hetk. Vaatasin seda väikest Karli, kes oli, näpud püsti, ja elas läbi momenti, mis saadab teda veel kaua. Loodetavasti!»