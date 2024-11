ERIMEELSUSED Valgalased ootavad pikisilmi oma Lidlit, kuid seda kauplust Valgasse ei tulegi?

Elu24 toimetusele on laekunud mitu vihjet seoses Valga linna planeeritava Lidli kauplusega. «Lidlis on huvitav kaup ja soodsad hinnad. Ehitusega venitamine aga rikub kohalike elu,» ütleb üks vihje saatnud mees. Teine vihje saatja mainib, et Valga vallavalitsusel pole soovi veel üheks toidupoeks ning seetõttu lükatakse ehitust edasi. «Valga ametnikud on meie kauaoodatud Lidli poe ehitust igal võimalikul moel edasi lükanud,» leiab mees.

Valgas kavandab Lidli poekett Võru tänava ja Jaama puiestee nurgale uut kauplust. Kinnistul veel ehitustöödega alustatud ei ole. Foto: Arvo Meeks

Ühismeedias on Valga Lidli teemal sõna võtnud Valga ettevõtja Allain Karuse, kes ütleb, et Lidlil on Valga vallavalitsusega erinevad arvamused ja arusaamad ning seetõttu polegi ehitus veel alanud. «Kindlasti oli lootus inimestel Lidlis töökoht leida. Kui aga tulid uudised, et Võrus juba kaupluse ehitus käib, siis muutusin veidi murelikuks. Kuidas nii? Lubati ju Valga esimesena teha?» kirjutab Karuse oma Facebookis. Ta leiab, et vallavalitsusel pole õigust sekkuda ettevõtlusesse ja öelda mitu poodi, kohvikut, ilusalongi, taksot jne võib Valgas olla.

Vald jagab Lidlile kiidusõnu, pausile paneku põhjust ei tea