PÄEVAHOROSKOOP 22. oktoober: Amburil on palju suhtlemist lähikondsetega, Kalade kujutlusvõime on elav

Tunned end hästi, sul on jõudu nii töö kui ka hobidega tegelemiseks. Naudid üritusi, tahad tähelepanu keskpunktis olla. KAKSIKUD

Projektide käimalükkamine läheb libedalt. Ka neile asjadele, mis tundvad olevat rappa jooksnud, on võimalik leida positiivne lahendus. LÕVI

Tahaksid ühiseid teemasid, näiteks tulevikuplaane, arutada ennekõike koos pereliikmetega. Kui on lahkhelisid, räägi need selgeks. NEITSI

Veel viimast päeva Kaaludes kulgev Päike teeb kvadraadi jõulise Pluutoga. See on hetk, mil suudad end kokku võtta ja läbimurde teha. SKORPION

Sul on palju suhtlemist lähikondsetega. Küllap peate ühiste murede-rõõmude üle arutlema, ehk mingi probleemi lahendamiseks jõud ühendama. KALJUKITS

Võimalik, et keegi läheneb sulle jõupositsioonilt, üritades selgeks teha, nagu oleks ta kuidagi sinust parem. Suudad näidata, et see pole nõnda.



VEEVALAJA