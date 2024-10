ELU25 Juku-Kalle Raidi kultuurisoovitus: Tiina Tammetalu vinged protsessimaalid

Tiina Tammetalu esimene vihik on rõhuga TT loometee varasemal ajalool. Kataloogi taustaks näitab Tammetalu ARS projektiruumi (https://www.arsfactory.ee) suurepärases interjööris maale, millest mõnesid, muuseas, pole ta isegi õieti näinud – vähemalt avalikus ruumis mitte. Vaatamata sellele, et mitmete tööde juured ulatuvad peaaegu igavikku, ca 30-40 aasta taha, võib tegemist olla maalidega, mis on üsna värsked, nii et viimased pintslitõmbed lõuendil veel tahenemas.