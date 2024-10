LUSTAKAS GALERII Ralliäss Ott Tänak korraldas kümnetele väikestele fännidele vahva spaapäeva

Loetud päevad tagasi sai avalikuks, et Elamus Spa omanikering on saanud täiendust ning seda rallisõitja Ott Tänaku näol.

«Olin võistlustel, kui spaa uus lasteala avati, aga täna on mul lõpuks võimalus ise kõike avastada,» sõnas Tänak. «Nii esmaspäeva hommikul koolivaheaega alustada on parim viis, ma arvan,» nendib kahe lapse isa.

Rääkides spaa omanikeringiga ühinemisest, sõnas Tänak: «Minu valdkonnas, nagu ka siin, on ainult parim see, mis viib eduni. Kuigi üks projekt on nüüd valmis saanud, on meil tulevikuplaanides veel palju uut ja põnevat ees ootamas,» vihjab ta tulevastele uuendustele ja arengutele.