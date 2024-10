Eesti Muusikaauhinnad 2025 õhtujuhid on Anne Veski ja Bedwetters

Anne Veski jaoks on Eesti Muusikaauhindade juhtimine esmakordne, kuid galaga on tal isiklik oluline seos. «Pakkumine hakata Eesti Muusikaauhindade õhtujuhiks oli mulle natuke ootamatu. Mõtlesin väheke järele, ma kohe vastust ei andnud, ja tulin järeldusele, et miks ka mitte. Olen kogu elu ju laval olnud ja sellisel Eesti muusika tegijate jaoks olulisel sündmusel juhtfiguuri rollis olla on ju väga austav ettevõtmine. Pealegi on mul endal olnud ka au saada tunnustatud antud prestiižsel üritusel auhinnaga Panus Eesti Muusikasse. Jääb ainult loota, et auhinnatud saavad olema parimad.»