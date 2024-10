Kalamajas auto kojamehe vahele jäetud kiri kütab kirgi: Helle-Moonika Helme kiskus asjasse ka Hanah Lahe

Punase värviga paberile trükitud kirjas, mis Range Roveri kojamehe vahele oli pistetud, siunatakse maasturit. «Sinu maasturi tõttu ei saa minu tulevased lapsed suvel õue mängima minna, sest asfalt on liiga kuum ja puud ei paku enam varju. [---] Ma tahtsin sulle lihtsalt pihtida, et sina oledki see probleem, mis meid kõiki (kliima)kriisis hoiab,» seisis kirjas.