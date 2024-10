«KUUUURIJA» Eesti kuulsaim firmadematja Lauri Hansberg: palju on julguse taga, kui maksuamet ühel hommikul helistab, siis...

Hansbergi töö armastab nimelt vaikust ja rahu, kuid ometi on just Lauri Hansberg üks kuulsamaid Eesti firmade matuste korraldajaid.

Tänu Hansbergile on paljud Eesti ettevõtjad oma räbalatest firmadest lahti saanud. Tavaliselt kutsutakse firmadematja appi siis, kui firmaga on läinud midagi kehvasti või ei soovita suhelda enam võlausaldajatega ehk nendega, kellele su firma võlgu on.