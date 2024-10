VIDEO Haapsalu kunstnik avab vägivalla vastu suunatud omanäolise näituse: siin on näha 100 ruutmeetrit valu

«100 ruutmeetrit valu. Füüsiliselt tajutav ja hingeline, enda või kellegi teise põhjustatud. Kauakestev kaastunne, mõistmatus ja viha maailmas toimuva pärast. «Ma su pisaraid ei usu» on kestvus-performance, mille lakkamatu tegevus toimub galeriis kogu näituse vältel,» räägib Randmann-Mihkla. «Performance on igasuguse vägivalla vastane, sõjavastane ja tõstab fookusesse meie endi igapäevased valikud. Iga otsus, iga tegu ei puuduta ainult meid endid, vaid üsna sageli ka teisi meie kõrval. Kui palju me sellele mõtleme, kui palju hoolime?» küsib kunstnik.