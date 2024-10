Brigitte Susanne Hunt fitmodel'i võistlustest: võit olekski olnud sel aastal ebaõiglane

«Ma ei pettunud tulemuses. Ma andsin absoluutselt maksimumi ja jäin maksimaalselt rahule tulemusega,» kirjutas ta Instagrami loos ja torkas, «juuras kehtib juurdemõtlemise keeld – see võiks olla ka meedias. Kui kardate, et klikk jääb tulemata, kui kõike negatiivseks ei keera, siis soovitan oma hirmudest üle saada.» Nimelt kiirustas Hunt väidetavalt hiljem enda sünnipäevapeole.

«Eile, kui ma olin ümbritsetud nendest inimestest oma sünnipäevapeol, siis mõtlesin vaid sellele, kui tänulik ma olen,» jagas ta Instagramis, lisades, et on hoitud ja armastatud. «Mina tean seda, mis tähendab, kui ümber ei ole õiged inimesed ja kui laastav see on,» nendib ta. «Elasin aastaid ärevuses ja mul oli nii valus ning alles tagantjärele saan aru, kuidas end põletasin. Kui Sul on ärevus, valu, ebameeldiv või hirm ja kahtlused – need ei ole Sinu inimesed. Ära tee minu viga ega räägi neid inimesi iseendale õigeks. Sa tead alati kõiki vastuseid ja õpi usaldama oma sisetunnet.»