FOTO Parkimismure Tartu äärealal: kuidas peaksid kodanikud siin normaalselt liiklema?

Tartlane jagas Elu24 toimetusega fotot esmaspäeva hommikusest liiklusolukorrast Tartus Ristikheina lasteaia juures. «Üks sõidurada on kinni pargitud. Kuidas peaksid teised kodanikud normaalselt liiklema?» küsib tartlane. Parkimine kõnealuses kohas on nurinat põhjustanud juba pikka aega ning linn on probleemist teadlik. «Tartu linna strateegiline eesmärk on parandada kergliiklusvahendite ja jala käimise võimalusi,» ütleb linnavalitsuse esindaja.