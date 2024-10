ALKOHOLILEMBELISED SEIKLUSED «K*radi v*rdjad n*hhui!» politsei teiseldas taaskord otseülekandes tiktokkeri AlksiTakso auto

Lisaks erinevatele videotele jagatakse TikTokis tihti enda era- ja seltsielu. Üks tuntud populaarsetest seltsimeestest on TikTokis kasutajanimega AlksiTaksi. Tal on ligi 19 tuhat jälgijat, kellega ta oma tegemisi jagab.



Politseile tuttav sisuloojale meeldib üldjuhul näidata enda viibimisi koos sõpradega ning tihtilugu tähendab see joomist TikToki otseülekandes. Tema signatuur joogiks on lausa meie enda kodumaine Laua Viin. Lisaks joogipoolise tarbimisele on mehel suureks hobiks kokkamine, mida ta ka sotsiaalmeedias otseülekannetes tihti näitab.



Laupäeval 19. oktoobril tegi noormees taaskord sõbraga otseülekannet, ent seekord autost, mitte kuskilt pinnapeolt. Nimelt tarbis tiktokker alkoholi enda autos, kui järsku saabus politsei ning teiseldas auto. Väidetavalt oli tiktokkeri roolis olev sõber kaine.



«Auto teiseldatakse lihtsalt niisama ära. Mitte midagi ei tee, raadio ei tööta. Ja nii ongi! Mitte millegi eest. Ma tegelen sellega, kui ma kaineks saan,» vihjab tiktokker, et ei jäta seda asja nii.