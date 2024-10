Nõo vallas varastatakse bussipeatuse osi: need on ilmselt kellegi majapidamisse viidud...

Neljapäeval Facebooki lisatud postituses kirjeldatakse, et Vissi küla bussipeatuse paviljon on sel aastal juba teist korda sattunud varaste huviorbiiti.

Nimelt on mõlemal pool teed asuva paviljoni tagaseinad juba teist korda maha võetud ja ära viidud.

Valla sotsiaalmeedias kirjeldatakse, et need seinad on tehtud veekindlast vineerist, mis ilmselt on kellegi majapidamisse viidud. Mis eesmärgil, ei ole teada. «Kuid tegemist on vallavaraga ja see on vajalik ühistranspordi peatuses ootavatele inimestele tuule ja vihmavarjuks,» kirjutatakse postituses.

Foto: Nõo valla Facebook

Neli suurt vineertahvlit viidi ära suvel peale jaanipäeva. Need said kohe asendatud uutega ning valla postituses kirjutatakse, et heakorratöötaja pani need veel ekstra tugevalt kinni poltidega.

Kahjuks on nüüd suvel pandud tahvlid taaskord maha võetud ja ära viidud.

Kui keegi on viimase nädala jooksul märganud kedagi neid maha võtmas või on märganud, et kellegi hoovi, aeda, õuele on tekkinud just selles mõõdus tumepruunid vineertahvlid, andke sellest teada valla esindajale telefonil 505 1067 (Sven Tarto).