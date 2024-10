VEENUS AMBURIS Armuellu saabub värske doos rõõmu ja seiklust: head ja halvad ajad järgmisel kolmel nädalal

Kui Skorpion vedas Veenuse intensiivsetesse ja dramaatilistesse sügavustesse, siis Amburis sööstab Veenus kui vibunool helgemate kõrguste poole. Eelkõige annab see meile lootust, et suhted muutuvad nüüd kergemaks ning eriti naispool on valmis kogema suuremat rõõmu, seiklust ja vabadust.