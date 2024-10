Hambaarsti kabinet. Pilt on illustreeriv.

«Soovisin panna lapsele hambaarsti aega, ent esimene vaba aeg oli alles uuel aastal. Püüdes Melivasse lapsele hambaravi teenuseks aega saada, tuli vastus, et tervisekassa lepinguga määratud rahad on otsas ja nad ei saa teenust osutada. Isegi mitte tasulist, millest ma praegu aru ei saa, kuidas tasulise teenuse osutamine või mitte osutamine tervisekassaga on seotud,» väidab murelik isa toimetusele.