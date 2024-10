PANEB PIKA PUUGA Viimase kuue kuu kuulatuim kommertsraadio oli taas Elmar

Raadio Elmar peatoimetaja Andres Panksepp sõnas, et jaama jätkuv populaarsus teeb rõõmsaks. «Raadio üks viimaseid kampaaniaid ütles: «Meil kõigil on Elmari hetked» ning see lause tundub tõesti tõsi,» rääkis ta. «Oleme kõigile Eesti muusika sõpradele väga tänulikud.»