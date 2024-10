Saates «Ma näen su häält» asuvad teesklejaid elimineerima selgeltnägijad: huvitav on panna oma võimed proovile

Pille lisab, et stuudios olev õhustik võib nende üleloomulikke võimeid piirata: «Energiaid on siin väga palju segamas.»

Lepland on saates osalenud ka esimesel hooajal ning jõudis duetini suurepärase lauljaga. Nüüd aga ootab teda uus katsumus: «Olen siin kulisside taga kuulnud, et neid osalejaid on ikka päris keeruline leida. Tegelikult on väga põnev, millised uued ja huvitavad inimesed on meie ette toodud. See saab üks põnev arvamine olema,» avaldab Lepland põnevusega.