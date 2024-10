ÕNNESOOVID Näitlejatar Piret Krumm teatas telesaate otse-eetris lapseootusest

«Olen isegi muinasjutulises situatsioonis, jah, on tõesti toredad uudised,» tõdes Piret «Ringvaate» otse-eetris, et on lapseootel.

«Kabareed ma praegu ei mängi, aga muidu on kõik väga tore ja ma ei oskagi midagi muud öelda, kui et see on üsna loomulik asi enamiku naiste elus,» rääkis näitlejatar, et vabakutselisena tal seda eelist ei ole, et ennast enne lapse sündi täiesti vabaks võtta. «Tuleb ikkagi tööd teha täitsa lõpuni välja,» märkis ta. «Isiklikus eluplaanis on see väga imeline,» ütles ta rõõmust pakatades.