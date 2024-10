KES ON ÕNNELIKUD? Kolm sodiaagimärki, kelle armuelu saab nüüd tuule tiibadesse

Veenus muutis 17. oktoobril sodiaagimärki ja sellega koos muutusid ka universumi soosikud armuasjus. Armastuse- ja naudingute planeet Veenus on nüüd muutlikus tulemärgis Amburis, viies oma leeke kaugele ja kõrgele, ning jääb sinna kuni 11. novembrini. Sotsiaalne edu ja armuõnn saadavad järgmiste nädalate jooksul kõige enam just neid kolme õnnelikku sodiaagimärki.