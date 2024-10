Sel aastal on meil järjest neli superkuud ehk teisisõnu täiskuud, mis jäävad Kuu perigeele. See viimane on aga piirkond Kuu orbiidil, kus Kuu jõuab Maale kõige lähemale. Niisiis toimuvad need täiskuud meile maksimaalses läheduses.