Kelly Sildaru treenerist isa karmi käe alt pääsemisest: minu USA mänedžer aitas mul põgenemise organiseerida

«Eks ma algul olin ikka närvis, sest see dokfilm kajastab hästi tundlikku ja keerulist teemat. See on emotsionaalne vaatamine ja ma ei teadnud, kuidas publik selle vastu võtab,» kirjeldas Sildaru enda mõtteid paar kuud tagasi.

Dokfilmis on kuulda ka paljude rahvusvaheliste sportlaste arvamusi ja kommentaare, mis on Sildaru sõnul positiivne osa filmist.

«Kas sa mingi hetk said ise ka aru, et treeningrežiim, mis on sinul, on niivõrd ropult raskem kui teistel?» küsib Rool tippsportlaselt.