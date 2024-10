GALERII Moelooja Karolin Kuusiku uue disainerkollektsiooni esitlus tõi kokku hulganisti moesõpru

«Kui sain ettepaneku PAI voodipesu loomiseks, oli kohe selge, et kõik ehitusmaterjalid selle tegemiseks on mul juba ammu olemas. Olime eelneval suvel koos pojaga õppinud Eesti taimi ning selle käigus neid kuivatanud ja talletanud. Nüüd oli vaja need vaid üles pildistada ja mäng saigi alata,» selgitas Kuusik. Kollektsioon on nimelt inspireeritud Lahemaa loodusest, tuues kangastele lapsepõlvest tuttavad taimed nagu raudrohi, kirikakar ja kortsleht.