MILLEST TULEB GROSSI-ARMASTUS? Inimesed arutlevad Redditis, miks eestlane sallib ainult üht kohalikku ärimeest

«Jäi ette uudis sellest, et Gross ostis oma firma arvele Lamborghini Revuelto ja Facebooki kommentaarium on täis inimesi, kes soovivad õnne ja räägivad, kui hea mees Gross on. Alati, kui ükskõik millisest teisest Eesti miljonärist uudis on, on kommentaarium täis halvustavaid kommentaare nende pihta, aga Gross on nagu ingel. Ma ei ole isiklikult tema tegemistega peale OG Elektra ASi kursis, aga millest see tuleb, et ta nii paljudele meeldib?» uurib üks inimene Redditis.