TÄNAPÄEVANE ÜHISELAMU? Laitse lossi luksuslikesse tubadesse otsitakse üürnikke, kuid köök on kõigil ühine

Kinnisvaraportaalis Kinnisvara24 jääb silma mitu kuulutust Laitse lossist, mille tubadesse otsitakse üürnikke. Varem on püütud ka kogu lossi maha müüa. Kas tõesti ei leidu ajaloolisele hoonele ostjaid ning ülalpidamiskulud pressivad mõisnike kõrile, et just selline lahendus välja mõeldi või on selle taga hoopis midagi muud?