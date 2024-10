«Palun öelge, et see ei ole päris,» kirjutab emotsionaalne fänn endise poistebändi One Directioni liikme Liam Payne'i ühismeedia postituse all. Loetud tunnid varem on tulnud ilmsiks, et laulja suri Argentina pealinnas kõigest 31-aastasena. Payne'i traagiline surm järgneb noore mehe tormilisele elule.