One Directioni staar Liam Payne leiti surnuna

«Liam James Payne, muusik ja endine bändi One Direction liige, suri täna pärast Palermo hotelli kolmandalt korruselt allakukkumist,» teatas Buenos Airese politsei avalduses. Payne kukkus rõdult hotelli sisehoovi, vahendab The Guardian . Kohaliku haigla esindaja sõnul jõudis kiirabi minutitega, kuid paraku polnud enam midagi teha.

Kolmapäevases avalduses teatas politsei, et neile teatati agressiivsest mehest, kes võib olla uimastite ja alkoholi mõju all. Hotelli juhataja ütles, et kuulis hotelli tagaosas valju heli ning politsei saabudes avastati, et mees oli oma toas üle rõdupiirde kukkunud.