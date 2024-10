ELU25 Juku-Kalle Raid: Venemaa spikker, kuidas tappa meie sugulasi

Soomeugri rahvad Venemaal on erakordse surve all. Venemaa ametlik doktriin ajab koguni sellist kelbast, et soomeugri "väikerahvaste probleem" eksisteerib vaid seepärast, et Venemaad kiusata ja survestada. Juku-Kalle Raid räägib mõned punktid lahti, seda enam, et sel nädalal on Hõimunädala üritused, kus kõik osaleda saavad (lingid allpool).