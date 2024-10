«Ta pole tavaline Eesti mees!» Jõekalda, Normanni ja Seemani lavastuse ajal tehti abieluettepanek

Teisipäeval andis Sarita Urm sotsiaalmeedias teada, et tema sõrmes särab nüüd sõrmus ning tänab sealhulgas Henrik Normanni, Sepo Seemani, Kristjan Jõekaldat ja palju teisi, kes olid abiks tema mehele nii vahva üllatuse tegemisel.

Sarita sõnul toimus kihlumine Vanemuise teatri etendusel «Firmapidu». «Etenduse alguses juhatati etendus ilusti sisse. Tänati reklaamiosakonna juhti Martinit tehtud töö eest ja paluti paar sõna laval öelda..... Olin üllatunud, kui minu kaaslane just see Martin oli rahva seast ja ma mõtlesin, et teda lihtsalt kaasatakse etendusele ...tehakse nalja jne.»