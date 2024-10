Raha. Pilt on illustreeriv.

Politsei annab teada, et oktoobri alguses sai Hiiumaal tegutsev ettevõte läbi nende tooteid vahendava veebikeskkonna teate, et ettevõte peab uuendama oma pangakaardi andmeid. Nüüd on ettevõtte arvelt kadunud pea 500 eurot.