Maarja-Liis Ilus humoorikast seigast tütrega: sellel hetkel mõtlesin, et ma ei taha lapsi oma kontsertidele kaasa võtta

«Saab öelda, et neid see arvutimaailm tõmbab rohkem,» sõnas Maarja-Liis Ilus naerdes, vastates küsimusele, kas lapsed käivad pigem ema või isa jälgedes, «aga ma arvan, et seal ei ole tegu sellega, et Fred arvutitega tegeleb, vaid üleüldiselt vist noored ja lapsed liiguvad selles suunas. Muusikainimesed on nad kindlasti.» Maarja-Liisi ja tema elukaaslase Fred Kriegeri peres on kaks last – poeg Raul (4) ja tütar Iris (6).

Esinemistele pole Maarja-Liis lapsi väga palju kaasa võtnud. «Ühe korra oli nii, kui Iris oli väiksem, mul oli Ammende Villas Rannapiga kontsert. Ühel hetkel tegin silmad lahti ja kuulen, et lava ees keegi hõikab «emme, emme»,» meenutas ta üht seika. «Mul ei olnud mitte midagi teha. Rein oli üdini süvenenud eelmängu mängimisse. Ja lõpuks tuli turvamees ja tassis Irise sealt lava eest ära. Sellel hetkel mõtlesin, et ma ei taha neid oma kontsertidele kaasa võtta. See on täiesti teistsugune pinge ja mure,» nentis Maarja-Liis. Rääkides sellest, kui hästi tema lapsed mõistavad, et ema on tuntud laulja, meenutas Maarja-Liis humoorikat juhtumit. «Irisel on olnud periood, kus ta läheb inimestele ütlema, et tere, minu ema on Maarja-Liis Ilus. Siis ma olen öelnud talle, et seda ei pea kõikidega jagama, et las midagi jääb ka meile,» rääkis ta läbi naeru. «Sellega on nalja saanud jah, aga ma ei tea, kui palju ta tegelikult teadvustab, mida ma päriselt teen.»