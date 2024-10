Ozzy Osbourne'i endine kitarrist Jake E. Lee sai tänavatulistamises raskelt haavata

Muusik viibib praegu Las Vegase haiglas intensiivravi osakonnas, kus ta on täiesti teadvusel ja tal läheb hästi, kinnitas Lee esindaja oma avalduses, lisades, et Lee paraneb eeldatavasti täielikult. Samuti lisas Lee esindaja, et muusik ja tema perekond soovivad, et nende privaatsust praegu austataks.