TASUB TEADA Nendel kuupäevadel sündinuid mõjutab superkuu seekord kõige enam

17. oktoobril kell 14.26 jõuab kuutsükkel täiskuusse Jääras 24°34’ ning kuna see toimub Kuu orbiidil piirkonnas, mis jääb Maale kõige lähemale, on tegu ka järjekordse superkuuga .

Sel aastal on meil järjekorras lausa neli superkuud (19. august, 18. september, 17. oktoober ja 15. november), millest just seekordne on Maale kõige lähemal.