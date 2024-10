Paljudele eestlastele tuttav Elina Nechayeva üritas varjata oma rasedust võimalikult kaua. Nimelt lootis naine tuua lapse enne ilmale, kui kõigiga uudist jagab, ent seekord ei läinud nii.



Väidetavalt tundis naine ise mitu kuud ette, et varsti tuleb perelisa. Ta nägi pidevalt erinevaid unenägusid ning tundis, et keegi kogu aeg nagu jälgiks teda. Samuti ütleb muusik enda kohta, et ta ongi üleüldiselt väga tundlik. Rasestumine ei olnud küll ta jaoks väga suur üllatus, kuid üritas teiste eest seda kiivalt saladuses hoida.



Kuna rasedus peaks naistel mõjutama häälepaelasid, siis saigi enne kõiki lapseootusest teada just ooperidiiva lauluõpetaja.