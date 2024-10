Tallinn Fashion Weeki afterparty pakub üllatusi

Moeaike on pärit Tarantost Itaaliast ja koosneb Roberto Dell’Ossost ja Gaetano Laterzast. Alates oma projekti käivitamisest 2019. aastal on Moeaike loonud elektroonilises muusikas ainulaadse niši, pakkudes kaasahaaravat segu meloodilistest helidest ja afrohouse'ist. Nende dünaamilised produktsioonid on kiiresti pälvinud tähelepanu ja toetust tööstuse tipptegijatelt, nagu Keinemusik, Black Coffee, Desiree, Shimza, RÜFÜS DU SOL, Andrea Oliva ja Fideles.