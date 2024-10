PAPARATSOFOTOD Mihkel Raud ja tema kallim jäid Istanbuli lennujaamas käsikäes kaamera ette

Lauljat ning kirjaniku Mihkel Rauda ja tema kallimat Mariat nähti esimest korda koos 2022. aasta kevadel Urmas Sõõrumaa 60. sünnipäeva vastuvõtul Alexela kontserdimajas. «Käisin üritusel koos Mariaga, kes on minu kallim,» kinnitas mees toona.



Naine on pärit suvepealinnast Pärnust ning tegutseb turundusvaldkonnas.



2024. aasta märtsi lõpus sahistati, et muusik Mihkel Raud on oma kallima Mariaga kihlunud ning kuuljutud vastasidki tõele ja Raua uus pruut Maria jagas toona uudist oma privaatsel sotsiaalmeediakontol.