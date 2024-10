Spaahotellide hinnad on röögatud, neljaliikmelise pere käest võidakse kahe öö eest küsida ligi tuhat eurot. «Broneeringute põhjal ei ole hetkel näha, et külastajate arv koolivaheajal väheneks,» kommenteerib taastusravikeskuse Viiking tegevdirektor Kairi Lusik. «Kui on väga head pakkumised, siis klientide arv ei vähene,» märgib ka Hestia hotelli tellimuste juht Karita Hiis.